«Ну раздеваться не нужно было»: фанаты Лепса оценили фрагменты его фотосессии

Фото: instagram/gvleps

Российский певец Григорий Лепс опубликовал фрагменты новой фотосессии. Снимки исполнитель выложил на своей странице в Instagram.

Лепс показал сразу три фото. На первом кадре певец находится в образе и позирует для фотографа, на втором и третьем можно наблюдать приготовления исполнителя к фотосессии. Как раз последние снимки заинтересовали аудиторию: на них у Лепса виден голый торс.

Подписчики неоднозначно отреагировали на опубликованные кадры. Кто-то сразу подумал, что исполнитель сильно похудел, кому-то просто не понравилось увиденное.

«Ну раздеваться не нужно было»; «Вы, оказывается, такой худой»; «Шелудивый пес», — пишут фанаты в Instagram.

20 декабря 2021 года Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.