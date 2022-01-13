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Два православных храма XVII века отреставрировали в Москве

Евгений Белоусов

Город
Два православных храма XVII века отреставрировали в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Андропова пр-т, 39, строен. 9, Москва Карта всех событий

Два храма в старинных русских усадьбах отреставрировали в рамках московской программы субсидий. Об этом в четверг, 13 января, сообщается на сайте финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (РПЦ).

Работы в обоих отреставрированных храмах были приняты комиссией городского департамента культурного наследия.

Один из отреставрированных храмов — это храм Живоначальной Троицы в Останкине, построенный в конце XVII века. Реставрационные работы в храме начались еще в 2018 году, когда стали реставрировать колокольню.

Второй храм — храм Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, построенный чуть раньше, в середине XVII века. Его реставрация началась в 2019 году с ремонта колокольни.

Функции технического надзора над реставрационными работами выполняло некоммерческое партнерство «Единая служба заказчика Московской Патриархии», говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что памятник Минину и Пожарскому демонтировали с постамента на Красной площади для реставрации. Оборудование павильона для реставрации исторического объекта было завершено в декабре 2021 года: сотрудники проверили кран-балку и инженерное оборудование. В четверг, 13 января, в районе 14:00 скульптура была перенесена на реставрационно-монтажный стол.

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