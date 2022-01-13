Выставка о Сталинградской битве откроется в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет выставку «От Москвы до Сталинграда», организованную музеем московской школы номер 1566 памяти Героев Сталинградской битвы. Экспозиция, посвященная подвигу бойцов 3-го Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса, работает в рамках программы «Школьный Музей Победы».

Посетители увидят фронтовые письма, документы, листовки, а также личные вещи участников Сталинградской битвы. Здесь также покажут образцы вооружения и предметы быта солдат и офицеров Красной армии, найденные на местах боев под Сталинградом.

Выставка открыта с 18 января до 3 февраля, сообщает пресс-служба музея.

В музее «Садовое кольцо» открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, посмотрят на старинные гравюры и фотографии.