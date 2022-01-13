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«Допрыгалась»: Клава Кока сильно травмировалась во время отдыха в Куршевеле

Лала Манушакян

Общество
«Допрыгалась»: Клава Кока сильно травмировалась во время отдыха в Куршевеле
Фото: Instagram/klavacoca

Известная певица Клавдия Высокова (Клава Кока) в своем Instagram опубликовала видео с отдыха в Куршевеле. Во время катания на сноуборде певица упала и получила травму ноги.

Однако, несмотря на инцидент, Клава Кока старается не унывать и с улыбкой делится кадрами своего падения.

Певица шутливо прокомментировала: «Допрыгалась…Теперь ковыляю на костылях».

Фолловеры удивились неожиданному падению, но поддержали артистку и пожелали скорейшего выздоровления: «Выздоравливай скорее»; «Поправляйся скорее. И, Клава, шлем!»; «Эффектно смотрится, берегите себя»; «Страшно смотреть. Удивительно, как эта девочка все воспринимает с улыбкой. Надеюсь, все будет хорошо и обойдется без серьезных последствий».

Ранее певец Дима Билан резко высказался в сторону Клавы Коки. Он назвал ее мелочной и осудил за то, что она показывает Ольгу Бузову в своих соцсетях в нетрезвом виде.

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