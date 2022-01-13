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Московские полицейские отговорили мужчину от самоубийства

Евгений Белоусов

Происшествия
Московские полицейские отговорили мужчину от самоубийства
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Сотрудники полиции передали медикам мужчину, который, находясь в депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством на метромосту станции «Воробьевы горы». Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина, получившая от своего мужа тревожное сообщение. Мужчина хотел свести счеты с жизнью на метромосту станции «Воробьевы горы».

Прибывшие на место двое старших сержантов полиции увидели побледневшего мужчину. По утверждению полицейских, мужчина заметно нервничал.

— Он был в смятении, — рассказал один из спасших мужчину полицейских.

Сотрудники ведомства разговорили мужчину и передали его медикам. Сейчас мужчине оказывается квалификационная помощь в специализированном учреждении.

В четверг, 6 января, сотрудники столичных пожарно-спасательных подразделений спасли 24 человека из горящего жилого дома на западе города.

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