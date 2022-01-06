Пожарные спасли 24 человека из горящего жилого дома на западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Коштоянца, 6 Карта всех событий

Сотрудники столичных пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 24 человека из жилого дома на западе города, где воспламенилась квартира. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в четверг, 6 января.

По его информации, среди спасенных оказались двое несовершеннолетних.

По последним данным, в результате случившегося три человека получили травмы.

Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. В настоящий момент специалистам удалось локализовать пожар. Работа по ликвидации пламени продолжается, уточнил источник «ВМ».

Видео: Telegram-канал «РЕН ТВ Новости»

Происшествие, о котором идет речь, случилось вечером 6 января по адресу улица Коштоянца, дом 6.

Источник «ВМ» отметил, что изначально огонь зафиксировали на шестом этаже жилого дома. Затем пламя распространилось на балкон седьмого этажа. По состоянию на 18:10 по московскому времени к месту событий прибыли 12 пожарных расчетов.

Позже стало известно, что для ликвидации возгорания в квартире жилого дома в Западном административном округе столицы вызвали 30 дополнительных пожарно-спасательных расчетов.