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Для ликвидации огня в квартире на западе Москвы вызвали 30 пожарных расчетов

Виктория Сикерина

Происшествия
Для ликвидации огня в квартире на западе Москвы вызвали 30 пожарных расчетов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Коштоянца, 6 Карта всех событий

Для ликвидации возгорания в квартире жилого дома в Западном административном округе столицы вызвали 30 пожарно-спасательных расчетов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в четверг, 6 января.

По его информации, для устранения огня были запрошены дополнительные силы.

Видео: Telegram-канал «РЕН ТВ Новости»

Происшествие, о котором идет речь, случилось вечером 6 января по адресу: улица Коштоянца, дом 6. В результате пожара пострадала одна женщина.

Источник «ВМ» уточнил, что изначально огонь зафиксировали на шестом этаже жилого дома. Затем пламя распространилось на балкон седьмого этажа. По состоянию на 18:10 по московскому времени, к месту событий прибыли 12 пожарных расчетов.

Во вторник, 4 января, пожар произошел и на юге Москвы, в нем погибли три человека. Инцидент случился по адресу: Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Его площадь составила 20 квадратных метров. Одного из погибших нашли в очаге возгорания, другой находился под завалами в квартире, третий погиб при попытке спастись через окно.

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