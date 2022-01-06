Женщина пострадала при пожаре в квартире дома на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Коштоянца, 6 Карта всех событий

Женщина получила травмы в результате воспламенения квартиры в жилом доме в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 6 января.

По его сведениям, пожар произошел по адресу улица Коштоянца, дом 6.

Изначально огонь зафиксировали на шестом этаже жилого дома. В настоящий момент пламя распространилось на балкон седьмого этажа, добавил источник «ВМ».

Уточняется, что к месту событий прибыли 12 пожарных расчетов. Также к месту случившегося запросили 10 машин скорой помощи.

Видео: Telegram-канал «РЕН ТВ Новости»

Во вторник, 4 января, вспыхнула квартира в жилом доме на севере города. Инцидент случился на улице Нижней Масловке, дом 8. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже здания, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека.

В тот же день пожар произошел и на юге Москвы, из-за чего погибли три человека. Инцидент случился по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Его площадь составила 20 квадратных метров. Одного из погибших нашли в очаге возгорания, другой находился под завалами в квартире, третий погиб при попытке спастись через окно.