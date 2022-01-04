Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Нижняя Масловка, 8 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на севере города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 4 января.

Инцидент случился на улице Нижняя Масловка, дом 8. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже здания, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

— В результате пострадали два человека, один из них инвалид, — рассказал источник.

Пожар вскоре был ликвидирован, его причины устанавливаются, заключил собеседник «ВМ».

В этот же день пожар произошел и на юге Москвы, в нем погибли три человека. Инцидент произошел по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Одного из погибших нашли в очаге возгорания, другой находился под завалами в квартире, третий погиб при попытке спастись через окно.

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. По словам представителя ведомства, действия правоохранительных органов на месте происшествия координировал нагатинский межрайонный прокурор Николай Красиков.