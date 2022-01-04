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Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели трех человек в пожаре на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели трех человек в пожаре на юге Москвы
Фото: прокуратура Москвы
Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели трех человек в результате пожара в квартире жилого дома. Об этом во вторник, 4 января, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам представителя ведомства, действия правоохранительных органов на месте происшествия координировал Нагатинский межрайонный прокурор Николай Красиков.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

Трагедия о которой идет речь произошла в квартире жилого дома на Кавказском бульваре. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 00:25. В результате пожара погибли две женщины и мужчина.

2 января СК возбудил уголовное дело после смерти двоих детей и одного взрослого при пожаре в подмосковной Шатуре. В ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела малолетних мальчика и девочки 2012 и 2016 года рождения. Кроме того, в присутствии бригады «скорой помощи» скончался мужчина 1965 года рождения, которого очевидцы вынесли из горящего дома.

В тот же день в МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на западе Москвы. Инцидент произошел в десятиэтажном здании по адресу площадь Победы, дом 2. Возгорание случилось в одной из квартир на пятом этаже на площади 20 квадратных метров.

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