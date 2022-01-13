Названы средние скорости автомобилей на дорогах Москвы на вечер четверга

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Средняя скорость автомобилей на МКАД, ТТК и Садовом Кольце вечером 13 января не превышает 30 километров в час. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Из-за обилия снега на дорогах и плохой видимостей у автовладельцев движение на основных магистралях города сильно затруднено и оценивается в восемь баллов. Труднее всего передвигаться на машине в центре.

Средняя скорость автомобиля на МКАД — 29 километров в час, на ТТК — 22 километра, а на Садовом — 21 километр в час. Проще всего сейчас по столице перемещаться на метро, либо на общественном транспорте или такси — они едут по выделенным полосам.

Средняя скорость автобусов на Каширском шоссе — 28 километров в час, на Волоколамском шоссе — 29 километров в час, а на Кутузовском проспекте и вовсе достигла 33 километров в час, передает Telegram-канал Департамента транспорта.

13 января стало известно о временном изменении движения транспорта на нескольких улицах Савеловского района Москвы.