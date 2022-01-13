Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Схема движения транспорта временно изменится в Савеловском районе Москвы

Георгий Соланович

Город
Схема движения транспорта временно изменится в Савеловском районе Москвы
Фото: Игорь Цирульников / Вечерняя Москва

Схема движения транспорта на нескольких улицах Савеловского района Москвы временно изменится. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что изменения связаны с проведением реконструкционных работ инженерных сетей на 2-й Квесисской и Полтавской улицах. Горожанам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, передает официальный портал мэра Москвы.

Схема движения транспорта временно изменится в Савеловском районе Москвы Фото: Сайт мэра Москвы

13 января столичных автомобилистов предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды. Снегопад, который наблюдается в городе в настоящий момент, продлится до утра пятницы.

Основные заторы образуются на Московской кольцевой автодороге в районе улицы Капотня, 33-м километре внутренней и 85-м километре внешней стороны МКАД, а также на внутренних сторонах Третьего транспортного кольца и Рижской эстакады.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области.

Читайте также:
Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте