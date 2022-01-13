Два жителя Серпухова катались по городу на привязанных к машине санках

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полиция заинтересовалась опубликованным в сети Интернет видео, на котором два жителя подмосковного Серпухова привязали к машине санки и катались на них по городу. Видео появилось в четверг, 13 января, в региональном сообществе «Подслушано» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованных кадрах видно, как два человека катаются по ночному зимнему городу на санках, которые привязаны к легковому автомобилю.

— Захотели веселых впечатлений и решили позабавить городских, — подписали публикацию.

Видео: vk/serplife

Однако это не оценили сограждане героев видеоролика.

«Идиоты»; «А потом будут в интернете деньги на лечение собирать», — отреагировали комментаторы.

Любителями санок, в свою очередь, заинтересовались сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, полиция уже изучает данное видео.

— В настоящее время полицейские устанавливают всех участников инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

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