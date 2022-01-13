Собянин вручил премии московским журналистам по итогам 2021 года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские премии 2021 года в области журналистики.

— Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим Новым годом, с Рождеством, со старым Новым годом, с Днем российской печати. Но самое главное: с премиями города Москвы в области журналистики, потому что это очень серьезная премия, которая подтверждает в вас высокий профессионализм, ответственность к делу, то, что вы «болеете» душой за свои профессии и за своих читателей, зрителей, которые ждут ваших репортажей, вашей информации, — рассказал глава города.

Городская журналистика, как считает он, выполняет и подтверждает статус высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией. Журналисты всегда были на переднем фронте рядом с учителями и врачами, подчеркнул мэр. Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек, среди них заместитель главного редактора «ВМ» Юлия Тарапата.

— Мы были вместе в довольно сложные времена и веселые времена, нас это очень греет, большое вам спасибо. Вам и правительству Москвы, особенно за то, что у нас есть такая возможность быть первыми, кто видит изменения в городе, быть теми, кто рассказывает о метро, о поликлиниках, кто первыми показывает больницу в Вороновском, — отметила Тарапата.

13 января в России празднуется День печати. В эту честь спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко отметила, что учиться на журналистов идут люди, обладающие талантом и неравнодушием. Также она поздравила всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати, который отмечается в стране 13 января. Матвиенко подытожила, что печатное слово всегда имело огромное значение для миллионов людей, потому как оно помогает найти ответы на самые сложные вопросы современного общества.