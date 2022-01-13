Опубликован список самых дорогих для жилья районов Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Центральный автономный округ считается самым дорогим для жилья районом Москвы. Соответствующие данные предоставило агентство Skolkovo Realty.

Там уточнили, что в ЦАО на продажу выставлено 74,4 процента от общего количества квартир стоимостью более ста миллионов рублей. Всего в Центральном административном округе продают более трех тысяч ультрадорогих апартаментов.

Серебро по дороговизне квартир досталось Западному административному округу — 20 процентов от всех лотов, или 813 квартир. Самые дорогие вторичные апартаменты находятся в Пресненском районе — одна из квартир площадью в 960 квадратных метров обойдется покупателю в 2,67 миллиарда рублей. Что касается самого дорогостоящего квадратного метра, то тут абсолютным победителем является квартира в Хамовниках, где один квадратный метр стоит 3,46 миллиона рублей, передает данные агентства Лента.ру.

12 января Москва заключила первый электронный договор аренды земельного участка. Ранее в онлайн-формате стали доступны процессы продажи и аренды нежилой недвижимости на торгах, а также выкуп арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства.