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SpaceX запустила украинский спутник «Сич-2-30» на ракете Falcon 9
Иван Юминов
13 января 19:10
Технологии