Роскосмос и NASA ведут переговоры по продлению эксплуатации МКС до 2030 года

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Российская государственная корпорация «Роскосмос» и NASA в настоящее время договариваются о продлении использования Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом в четверг, 13 января, сообщается в презентации генерального директора российской компании Дмитрия Рогозина.

По его словам, 31 декабря 2021 года «Роскосмос» получил официальное уведомление со стороны США о продлении ими эксплуатации станции до 2030 года.

Стороны также подготовили проект соглашения по полетам американских астронавтов на кораблях «Союз» и россиян на бортах США, передает ТАСС.

Возобновление перекрестных российско-американских полетов к МКС намечено на осень 2022 года. Об этом ранее сообщил глава программы NASA на станции Джоэль Монтальбано в понедельник, 20 декабря.

8 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что единственная женщина в российском отделе космонавтов Анна Кикина может отправиться в космос на корабле Crew Dragon первой среди отечественных коллег. Он отметил, что первый полет Кикиной состоится в 2022 году. Вероятнее всего, она полетит на зарубежном космическом аппарате. По его словам, Кикина станет первой, кто реализует идею перекрестных космических полетов.