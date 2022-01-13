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Дерматолог назвала способ сохранить кожу здоровой зимой

Лала Манушакян

Общество
Дерматолог назвала способ сохранить кожу здоровой зимой
Фото: Рexel / Noelle Otto

Врач-дерматолог Татьяна Егорова назвала главное правило по уходу за лицом, которое поможет не засушить кожу в морозные дни.

Специалист утверждает, что перед выходом на улицу нельзя умываться, так как гидролипидный слой хорошо защищает ткани от мороза.

— Гидролипидный слой кожи хорошо ее защищает от мороза, минус 16 — это не сильный мороз, если температура ниже минус 25 по Цельсию, то на Крайнем Севере, например, обмазываются жиром нерпы, но в Москве это нереально — он сильно пахнет. Просто ничего не надо в такую погоду, нормальная кожа сама себя защищает, — объясняет Егорова.

Она добавила, что любой состав крема содержит в себе воду, и если выйти с ним на улицу, то вода в составе начнет кристаллизоваться.

— Если кожа сильно шелушится, можно помазать кремами категории эмолента — они хорошо помогают восстановиться, — рассказала Татьяна Егорова NEWS.ru.

Врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, почему необходимо менять постельное белье раз в пять-семь дней. Из-за частого использования есть риск создания условий для размножения вредоносных бактерий и вирусов.

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