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Комаровский заявил, что намеренное понижение давления может привести к инсульту

Георгий Соланович

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Комаровский заявил, что намеренное понижение давления может привести к инсульту
Фото: pixabay.com/ru

Резкое понижение давления сильно увеличивает риск ишемического инсульта. Об этом сообщил врач Евгений Комаровский.

Он также отметил, что головная боль у человека не является симптомом повышенного давления. Если пациент, почувствовав боли в голове, будет сбивать давление, то может нанести себе непоправимый для здоровья ущерб.

— Человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает «скорую», она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта, — передает слова Комаровского РИА Новости.

После врач заметил, что у повышенного давления вообще нет симптомов.

12 января эндокринолог рассказала, чем опасен для человека хронический стресс. Например, при хроническом стрессе кортизол, призванный с этим стрессом бороться, начинает оказывать на организм человека и негативное влияние. Он запускает ряд реакций, на урегулирование которых организму приходится тратить множество ресурсов.

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