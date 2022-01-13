Москвич спас зацепившуюся поводком за двери лифта собаку на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Житель Дмитровского района столицы спас от смерти собаку, чей поводок застрял в дверях лифта. Об этом в четверг, 13 января, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, поводок собаки зажало дверями лифта, а кабина поехала. От ужасной участи собаку спас вовремя подбежавший к ней житель дома. Подхватив животное на руки, он успел отстегнуть поводок до того, как животное пострадало.

Спасение собаки сняла на видео другая жительница дома по Клязьминской улице. На кадрах видно, что хозяин собаки в это время просто сидел перед лифтом и смотрел в пол, не обращая внимания на опасность, угрожавшую питомцу. Возле него на полу лежала пластиковая бутылка, а сам он никак не реагировал на происходящее вокруг.

— Он собаку удушил на лифте, — ужаснулась снимавшая видео женщина.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Жильцы дома написали на нерадивого хозяина заявление в полицию, говорится в публикации.

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