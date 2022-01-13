Шольц анонсировал встречу представителей «нормандской четверки»

Фото: Twitter/BMF_Bund

Представители «нормандской четверки» вскоре проведут встречу с целью подготовки дальнейших переговоров. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 13 января.

— Мы стараемся также активизировать «нормандский формат». Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат, — рассказал лидер.

Переговорщики четырех стран вновь встретятся для начала подготовительных переговоров, приводит слова Шольца РИА Новости.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в «нормандском формате». Заявление лидера прозвучало на встрече с внешнеполитическими советниками глав Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

Дипломаты посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января. Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины по формату продолжают прилагать для выполнения договоренностей.