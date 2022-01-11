Зеленский выразил готовность действовать в рамках «нормандского формата»

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Украина готова предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в «нормандском формате». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 11 января.

— Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран, — рассказал глава государства.

Заявление лидера прозвучало на встрече с внешнеполитическими советниками глав Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном. Дипломаты посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января.

Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины по формату продолжают прилагать для выполнения договоренностей. Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации, отмечается на сайте офиса Зеленского.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на Украине готовят новую военную операцию в Донбассе. Москва, по его словам, должна жить с оглядкой на происходящее там, а также смотреть, когда Киев «долбанет».

В тот же день пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова Путина о том, что Украина планирует военную операцию в Донбассе, не соответствуют действительности. Делегация страны в трехсторонней контактной группе, как уточнил он, проделала «титаническую» работу для прекращения режима огня. России следует сконцентрироваться на выполнении договоренностей, заключил дипломат.