На Украине отреагировали на слова Путина о планах Киева в Донбассе

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Заявления президента России Владимира Путина о том, что Украина планирует военную операцию в Донбассе, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в четверг, 23 декабря.

— Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» в Донбассе не соответствует действительности. Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в «нормандском формате», ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта, — рассказал представитель ведомства.

Делегация страны в Трехсторонней контактной группе, как уточнил он, проделала «титаническую» работу для прекращения режима огня. России следует сконцентрироваться на выполнении договоренностей, приводит слова Николенко УНИАН.

23 декабря Путин заявил, что на Украине готовят новую военную операцию в Донбассе. Москва, по его словам, должна жить с оглядкой на происходящее там, а также смотреть, когда Киев «долбанет».