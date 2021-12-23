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На Украине отреагировали на слова Путина о планах Киева в Донбассе

Иван Юминов

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На Украине отреагировали на слова Путина о планах Киева в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Заявления президента России Владимира Путина о том, что Украина планирует военную операцию в Донбассе, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в четверг, 23 декабря.

— Заявление президента России о якобы подготовке Украиной «военной операции» в Донбассе не соответствует действительности. Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в «нормандском формате», ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта, — рассказал представитель ведомства.

Делегация страны в Трехсторонней контактной группе, как уточнил он, проделала «титаническую» работу для прекращения режима огня. России следует сконцентрироваться на выполнении договоренностей, приводит слова Николенко УНИАН.

23 декабря Путин заявил, что на Украине готовят новую военную операцию в Донбассе. Москва, по его словам, должна жить с оглядкой на происходящее там, а также смотреть, когда Киев «долбанет».

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения. Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации.

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