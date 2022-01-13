Назван процент выпускников, работающих по специальности

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Около 65 процентов выпускников вузов России идут работать по специальности. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

— Рынок образования — это двойной рынок. С одной стороны, образовательная организация предлагает образовательную программу, и ее должен выбрать абитуриент. С другой стороны, рынок ждет и тоже предлагает определенные запросы. Это не всегда и во многих случаях не совпадает. Поэтому даже с формальной стороны у нас нет такого критерия — стопроцентного соответствия работы по полученному диплому. Мы видим, что в стране эта цифра в районе 65–70 процентов. Но обычно 65 процентов идут работать непосредственно, — передает слова Афанасьева агентство городских новостей «Москва».

11 января стало известно, что проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет. В 2021 году средний балл по стране для поступления на бюджет был 70,3, в 2020 году он составлял 70,8 балла. Снижение проходного балла было выявлено и в российских регионах — с 67,5 до 66,9.