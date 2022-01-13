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Новая перехватывающая парковка открылась у станции метро «Южная»

Евгений Белоусов

Город
Новая перехватывающая парковка открылась у станции метро «Южная»
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кировоградская улица, 9к4 Карта всех событий

Новая перехватывающая парковка стала доступна горожанам около станции метро «Южная» в районе Чертаново Северное. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На новой парковке предусмотрено 100 парковочных мест, из которых 10 предназначены для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

— Автомобилисты могут бесплатно оставить там машину с 05:30 до 02:00, если пересядут на общественный транспорт и совершат не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД, первая из которых — от станции «Южная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если владелец автомобиля не планирует продолжить поездку на общественном транспорте, он все еще может оставить машину на парковке. Тариф в таком случае будет следующим: с 06:00 до 22:00 — 50 рублей в час, с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее — бесплатно (при непрерывной парковке).

Оплата услуг перехватывающей парковке производится с помощью приложения «Парковки Москвы», банковской карты или через СМС, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В декабре сообщалось, что бесплатный паркинг появился в районе Коптево на севере Москвы на месте объекта самовольного строительства. Автостоянку оборудовали на улице Новая Ипатовка. До этого здесь располагались нелегальные автосервис и пункт оформления машин в ремонт.

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