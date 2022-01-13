Принца Эндрю лишили королевского патронажа после обвинений в изнасиловании

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Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен воинских званий и королевского патронажа. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца в четверг, 13 января.

— С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет брать на себя никаких общественных обязанностей и защищается в этом деле как частное лицо, — отмечается в Twitter дворца.

Принц Эндрю в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю.

Эпштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы в 2008 году, и после освобождения принц несколько раз гостил у него дома в Нью-Йорке. В июле 2019 года предпринимателя вновь задержали и в ходе предварительного следствия покончил с собой в тюремной камере.

Королевская семья неоднократно заявляла, что звучавшие в адрес принца обвинения, связанные с Эпштейном, не имеют никакого отношения к реальности. 20 ноября 2012 года Букингемский дворец от имени принца Эндрю сообщил, что он временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за произошедшего скандала.