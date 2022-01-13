Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван топ-5 женских имен, обладательницы которых склонны к преступлениям

Лала Манушакян

Общество
Назван топ-5 женских имен, обладательницы которых склонны к преступлениям
Фото: Вечерняя Москва

Эксперты перечислили женские имена, обладательниц которых стоит остерегаться. Такие девушки могут таить в себе опасность и склонность к криминалу, а также вовлекать окружающих в неприятности.

С дамами с такими именами, как Тамара, Ирина, Диана, Татьяна и Дарья, стоит быть осторожными, но не категоричными. Они имеют внутренний стержень и сильную волю.

— Обладатели подобных имен объединяет дух воинственности, любовь к свободе, чрезмерное выряженное личное мнение и его ценность, а также дуальный путь, — передает сообщение экспертов Пятый канал.

Известно, что дуальный путь — это предстоящий выбор на пути к криминалу и аморальным поступкам. Однако если девушка презирает хаос и разрушение, она не станет заниматься криминалом.

Ранее парапсихолог и таролог Саона перечислила несколько мужских имен, обладатели которых склонны к психическим расстройствам. Это оказались мужчины с именами Сергей, Андрей, Михаил, Петр, Николай.

А также стало известно, какие мужские имена указывают на эгоистичный характер их обладателей.

Читайте также:
Тюрьмы Имена экстрасенсы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте