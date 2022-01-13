Назван топ-5 женских имен, обладательницы которых склонны к преступлениям

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Эксперты перечислили женские имена, обладательниц которых стоит остерегаться. Такие девушки могут таить в себе опасность и склонность к криминалу, а также вовлекать окружающих в неприятности.

С дамами с такими именами, как Тамара, Ирина, Диана, Татьяна и Дарья, стоит быть осторожными, но не категоричными. Они имеют внутренний стержень и сильную волю.

— Обладатели подобных имен объединяет дух воинственности, любовь к свободе, чрезмерное выряженное личное мнение и его ценность, а также дуальный путь, — передает сообщение экспертов Пятый канал.

Известно, что дуальный путь — это предстоящий выбор на пути к криминалу и аморальным поступкам. Однако если девушка презирает хаос и разрушение, она не станет заниматься криминалом.

Ранее парапсихолог и таролог Саона перечислила несколько мужских имен, обладатели которых склонны к психическим расстройствам. Это оказались мужчины с именами Сергей, Андрей, Михаил, Петр, Николай.

А также стало известно, какие мужские имена указывают на эгоистичный характер их обладателей.