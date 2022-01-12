Таролог назвала топ-5 мужских имен, обладатели которых могут оказаться в психушке

Кадр из фильма «Ван Гоги» / 2018 год

Парапсихолог и таролог Саона перечислила несколько мужских имен, обладатели которых склонны к психическим расстройствам.

Носители имени Сергей часто не контролируют свои эмоции и действия. Они имеют вспыльчивый характер и накопленную агрессию выплескивают на свое окружение.

— Он может нагрубить женщине и даже своим близким, а потом сожалеть об этом, склонен к психическому нарушению, — поясняет специалист.

Мужчины с именем Андрей на первый взгляд могут показаться тихими и спокойными. Однако, если с таким человеком познакомиться поближе, придет осознание того, что у собеседника есть явные психические проблемы.

— Немного времени с этим человеком — и нормальный, адекватный человек начинает понимать, что проблемы есть, — сообщила Саона.

Имя Михаил указывает на человека, который способен причинить как физическую, так и моральную боль окружающим, не осознавая своих поступков. Представители этого имени способны причинить боль и себе.

Также мужчины с именем Петр, по словам таролога, хотят иметь власть над людьми. Они эгоцентричны и равнодушны. Эти качества в последствии приведут к серьезным проблемам с психикой.

Представители имени Николай не считаются с чужим мнением. Из-за эгоизма они способны навредить и себе, и близким, сообщает Пятый канал.

Ранее были названы топ-5 мужских имен, которые указывают на эгоистичный характер их обладателей.