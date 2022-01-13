В России отказались от компромиссов в переговорах по безопасности

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Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в четверг, 13 января.

— Четко и ясно сказали — ни на какие уступки мы не пойдем, это наша принципиальная позиция. Нам взамен предлагают разговор по целому ряду аспектов европейской безопасности, — рассказал дипломат.

Данные аспекты важны, но при их обсуждении «растворится» требование о нерасширении НАТО, отметил Келин в эфире «России 24».

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения по гарантиям безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.