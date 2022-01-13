Москвичам рассказали, как проверяют городские электросети зимой
Нагрузка на электросети особенно возрастает с приходом зимы. В этот период московские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
В ведомстве рассказали, что зимой ежедневно на дежурстве 443 бригады — это более 2,2 тысячи специалистов и почти 2,1 тысячи единиц спецтехники. Состояние оборудования они проверяют при помощи специальных приборов тепловизионного контроля.
— Инфракрасный датчик высокой чувствительности выявляет скрытые дефекты на контактных соединениях и в самом оборудовании. Все нарушения сразу же отображаются на мониторе тепловизора — и специалисты незамедлительно приступают к их устранению, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
12 января в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы заявили о том, что появившаяся ранее информация о проблемах с отоплением в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не соответствует действительности.