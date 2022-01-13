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Сенатор Джабаров рассказал, когда Европа откажется от продления санкций

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Сенатор Джабаров рассказал, когда Европа откажется от продления санкций
Фото: Пресс-служба Совфеда

Европа откажется от продления антироссийских санкций только тогда, когда поступит указание из США. Об этом «Вечерней Москве» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— У меня сложилось такое мнение, что мы так обращаем внимание на это традиционное продление, что они понимают, будто бы нас это интересует. Меня и многих моих коллег вообще не интересует, продлевают они санкции или нет. Потому что эти санкции на Россию никак не повлияли, — отметил политик.

По его словам, Евросоюз из санкций, наложенных из-за событий на Украине в 2014 году, ничего, кроме собственных потерь, не извлек.

— Черт с этими санкциями. Это абсолютно зависимые страны от США. Пока старший брат не скажет «отмена», они и будут продолжать их продлевать. Нам же ни холодно ни жарко от них, — добавил сенатор.

Решение о продлении санкций до 31 июля 2022 года Совет ЕС огласил в четверг, 13 января. Рестрикции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала Евросоюза для некоторых российских банков и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений.

Кроме того, странам ЕС запрещен прямой или косвенный импорт и экспорт в Россию материалов, связанных с оборонной сферой и товаров для военных.

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