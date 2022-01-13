В «Президент-отеле» отреагировали на сообщения об инциденте с лифтом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичный «Президент-отель» отказался комментировать «Вечерней Москве» инцидент с лифтом.

— Пока никаких комментариев. Сами выясняем все, — говорится в сообщении.

13 января СМИ сообщили, что в «Президент-отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое человек. Один рабочий погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.

17 декабря в прокуратуре Москвы сообщили, что начали проверку после того, как в одном из небоскребов в «Москве-Сити» сорвался лифт с пассажиром. После случившегося 46-летний мужчина, находившийся в лифте, обратился за медицинской помощью.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в одной из двух башен комплекса «Федерация», расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 12. По данным СМИ, лифт пролетел 13 этажей, пассажир отделался ушибом поясницы.