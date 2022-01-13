Появились фото с места падения лифта в московском «Президент-отеле»
Прокуратура Москвы опубликовала фотографии с места инцидента с лифтом в столичном «Президент-отеле».
Там рухнула кабина лифта, в результате чего погибли двое рабочих.
13 января в СК возбудили уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли двое рабочих. Проверку в связи с инцидентом проводит прокуратура Москвы.
Рабочие, предварительно, погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.