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Появились фото с места падения лифта в московском «Президент-отеле»

Иван Юминов

Происшествия
Появились фото с места падения лифта в московском «Президент-отеле»
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24 Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии с места инцидента с лифтом в столичном «Президент-отеле».

Там рухнула кабина лифта, в результате чего погибли двое рабочих.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

13 января в СК возбудили уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.

Видео: Telegram / Mash

По предварительным данным, в результате происшествия погибли двое рабочих. Проверку в связи с инцидентом проводит прокуратура Москвы.

Рабочие, предварительно, погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.

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