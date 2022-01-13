Количество самозанятых москвичей выросло почти в два раза за год

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Почти 900 тысяч самозанятых граждан зарегистрировано на сегодняшний день в Москве. Об этом в четверг, 13 января, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

По его словам, это почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Он также отметил снижение уровня безработицы в Москве. Если год назад, в декабре 2020 года, он был в районе двух процентов, то сейчас находится на рекордно низком с весны прошлого года уровне — 0,48 процента.

Пуртов добавил, что экономика Москвы показала удивительную способность к адаптации в условиях пандемии, передает ТАСС.

— Надеемся, что ограничения, если они и потребуются, то будут вводиться исключительно точно, и не окажут критического влияния на экономику города, — рассказал он.

Недавно заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что уровень безработицы в Москве достиг допандемийных показателей, эти значения продолжаются снижаться.

Она подчеркнула, что служба занятости в Москве работает на основе индивидуального подхода к помощи каждому соискателю. Специалисты помогают потенциальным сотрудникам правильно составлять резюме, успешно проходить собеседования и четко формулировать пожелания по будущей работе.