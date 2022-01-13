2021-й стал шестым самым теплым годом в истории наблюдений на Земле

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Минувший год стал шестым самым теплым годом в истории наблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе НАСА в четверг, 13 января.

— Средняя температура поверхности Земли в 2021 году сопоставима с показателем 2018 года, прошлый год стал шестым самым теплым годом в истории наблюдений, — говорится в сообщении.

По данным исследователей, последние восемь лет стали наиболее теплыми с 1880-го, когда стали вести наблюдения. Охлаждению 2021 года по сравнению с 2020-м способствовало ​​явление Ла-Нинья, которое было зафиксировано в начале года.

Оно, как уточнили в организации, продолжит оказывать влияние и на температуру 2022 года. Средняя мировая температура в прошлом году была на 1,1 градуса выше, чем в конце XIX века, и на 0,85 градуса выше, чем в 1950–1980-е годы.

Данная тенденция, как считает ведомство, связана с деятельностью человека. Потепление ведет к сокращению арктических льдов, повышению уровня морей, более сильным лесным пожарам и изменению миграции животных, отмечается на сайте НАСА.

11 января климатолог Андрей Киселев заявил, что дальнейшее повышение температуры воздуха в атмосфере будет иметь последствия, которые, в свою очередь, могут выражаться во всевозможных погодных аномалиях. По словам эксперта, температура будет повышаться постепенно, как на территории российских регионов, так и по всему миру.

Он отметил, что с позиции обычного человека повышение средней температуры на градус за 100 лет ничего не значит, но это может привести к серьезным изменениям в климатической системе и возникновению различных природных аномалий.