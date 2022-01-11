Климатолог предрек погодные аномалии по всей России

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Дальнейшее повышение температуры воздуха в атмосфере будет иметь последствия, которые в свою очередь могут выражаться во всевозможных погодных аномалиях. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

По словам эксперта, температура будет повышаться постепенно, как на территории российских регионов, так и по всему миру. Он отметил, что с позиции обычного человека повышение средней температуры на градус за 100 лет ничего не значит, но это может привести к серьезным изменениям в климатической системе и возникновению различных природных аномалий.

— В частности, при повышении температуры воздуха в атмосфере повышается энергия системы. Эта энергия должна находить выход. И она находит выход, в частности, во всевозможных погодных аномалиях, катаклизмах, в теплых зимах или в жарком лете, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Он добавил, что число погодных аномалий, которые принесли заметный ущерб людям и экономике, увеличилось в два раза к 2021 году.

Ранее исследователи из европейского проекта Copernicus Climate Change Service сообщили, что 2021 год вошел в семерку самых теплых в истории наблюдений. Рост температуры связан с резким увеличением выбросов парниковых газов, передает ФАН.

До этого ученый Михаил Локощенко рассказал, на сколько увеличилась среднегодовая температура в Москве.