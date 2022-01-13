Ученые выявили неожиданную причину рассеянного склероза

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Рассеянный склероз, скорее всего, является осложнением инфекции, вызванной вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ). Об этом заявил профессор эпидемиологии и питания Гарвардского университета Альберто Аскерио.

— Гипотеза о том, что ВЭБ вызывает рассеянный склероз, изучалась нами и другими группами исследователей в течение нескольких лет, но это первое убедительное доказательство причинно-следственной связи. Это большой шаг, потому что он предполагает, что большинство случаев рассеянного склероза можно предотвратить, остановив инфекцию ВЭБ, и что нацеливание на ВЭБ может привести к открытию лекарства от рассеянного склероза, — рассказал специалист.

Причина возникновения заболевания неизвестна, а лекарства для лечения или вакцины не существует. Установить связь до сих пор не удавалось из-за того, что вирус герпеса поражает примерно 95 процентов взрослых, а рассеянный склероз — относительно редкое заболевание.

Для определения связи специалисты провели исследование среди более чем десяти миллионов служащих вооруженных сил США. Им удалось обнаружить 955 человек, которым диагностировали склероз во время службы.

После этого ученые проанализировали на ВЭБ образцы сыворотки крови, которые брали у военных каждые два года. Оказалось, что у носителей ВЭБ риск развития рассеянного склероза был в 32 раза выше, чем у тех, у кого вирус герпеса не был обнаружен, отмечает Science.