В России объяснили причину значимости Украины для НАТО

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Принятие Украины в состав НАТО является частью концепции по сдерживанию России. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в четверг, 13 января.

— Знаете, это та часть той концепции сдерживания России, на которую сейчас Западом и особенно США выделены огромные средства. С одной стороны — это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны — переходит в военные формы, и через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию, — рассказал дипломат.

Москва, как уточнил он, ответит на угрозы контругрозами, а на санкции — контрсанкциями. Данная ситуация не нужна России, так как перед ней стоят и другие вызовы, отметил Келин в эфире «России 24».

13 января сообщалось, что пятилетний кредитно-дефолтный своп (CDS) на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился на 19 процентов. Котировка CDS составляла 161,9 базисных пункта по сравнению с уровнем 135,9 днем ранее.

Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года. Данный инструмент позволяет покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.