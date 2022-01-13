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Стало известно, какой зимний вид досуга самый популярный у россиян

Евгений Белоусов

Общество
Стало известно, какой зимний вид досуга самый популярный у россиян
Фото: pixabay.com

Россияне назвали катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта идеальным видом досуга зимой. Об этом в четверг, 13 января, на своем сайте сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 39 процентов опрошенных россиян проголосовали за эти виды спорта. Кроме того, чуть меньшее количество опрошенных, 34 процента, посчитали лучшим видом досуга поездки в гости к родственникам и друзьям.

Спокойный отдых в домашней обстановке предпочли 28 процентов. Примерно столько же человек, 27 процентов, отдают предпочтение экскурсиям, путешествиям по историческим и памятным местам. Каждый пятый опрошенный, 21 процент, предпочел бы отдых на жарком пляже где-нибудь на юге.

Поездку зимой на дачу выбрали 18 процентов опрошенных, а 17 процентов отметили театры, музеи и выставки, говорится в сообщении.

До этого жители России назвали свои любимые новогодние хиты. На первом месте оказалась песня «В лесу родилась елочка», за которую проголосовали 16 процентов респондентов.

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