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Россияне назвали любимые новогодние песни

Юлия Курганова

Общество
Россияне назвали любимые новогодние песни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жители России назвали свои любимые новогодние хиты. На первом месте оказалась песня «В лесу родилась елочка», за которую проголосовали 16 процентов респондентов. Об этом этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис SuperJob.

Вторая строчка досталась композиции «Новогодняя» (11 процентов) группы «Дискотека Авария», на третьем месте находятся «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и хит «Три белых коня» из ленты «Чародеи». За них проголосовали по четыре процента россиян.

Из иностранных песен по два процента голосов набрали «Happy New Year» в исполнении группы ABBA, «Last Christmas» от Wham! и «Jingle Bells».

Музыкальный критик Сергей Соседов составил свой список новогодних песен. Он привел пример классических, красивых и нестареющих, новогодних хитов. В их число даже попала композиция Аллы Пугачевой.

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