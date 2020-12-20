Музыкальный критик Сергей Соседов составил свой список новогодних песен

Фото: Капачинская Александра Михайловна

Музыкальный критик Сергей Соседов известен своими хлесткими комментариями в адрес музыкантов. В последнее время Соседов часто отпускает колкости в отношении так называемых голубых огоньков: он утверждает, что такой формат уже давно никому не интересен.

Однако недавно, как писало издание «360», Соседов пояснил свою позицию. Он считает, что новогодние музыкальные шоу нужны, так как они уже стали частью традиционного праздничного застолья. Но формат программ уже нужно менять.

Для подобных программ нужно подбирать качественный в художественном плане контент: легкие, красивые и душевные композиции.

— Это не рэп. Рэп не нужно читать в новогоднюю ночь. Или читать на каких-то специальных каналах. На центральных должна быть мейнстримная программа с любимыми артистами, хорошими песнями. И акцент я бы даже сделал на песнях, а не артистах, — пояснил Соседов.

Как пишут «Невские новости», он привел пример классических, красивых и нестареющих, новогодних песен. В их число даже попала композиция Аллы Пугачевой.

— Это конечно «Happy New Year» группы ABBA, это рождественская «Jingle Bells», это «Кабы не было зимы» Крылатовская — шикарная песня. Ну, наверное, «У леса на опушке жила зима в избушке», которая тоже идет как новогодняя. Прекрасная песня «Белый вечер» Корнелюка в исполнении Пьехи — хит хитов, роскошная совершенно композиция. «Три белых коня», конечно же, тоже Крылатовская. Конечно, «Карнавальная ночь», — поделился критик.

По отношению к новинкам музыкального бизнеса критик настроен скептически. Ранее «Царьгад» писал, что Соседов прокомментировал песни, которые отечественные звезды записали в самоизоляции весной этого года.

— Изменится ли что-то в их репертуаре — нет. Чтобы что-то изменить, нужна хорошая школа. Она была на советской эстраде. Сейчас ее нет. И не будет, — сказал Соседов.

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