«Лучшие в мире»: Авербух прокомментировал победу Мишиной и Галлямова

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются лучшими в мире в парном катании в текущем сезоне. Таким мнением поделился серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух.

— У меня не было никаких сомнений, что пьедестал будет полностью российским. Мишина и Галлямов весь сезон доказывают, что являются парой номер один в мире. Поздравляю их с очередной очень важной победой в карьере, — отметил Авербух.

Кроме этого, в своей речи он похвалил все три российские пары, которые заняли пьедестал. Так, например, Тарасова и Морозов, которые уступили на чемпионате России Бойковой и Козловскому, но сейчас смогли взять реванш.

— Радует, что у нас такая конкуренция внутри сборной. Будем надеяться, что все три наши пары так же достойно выступят на Олимпиаде, — заключил Илья Авербух, передает РИА Новости.

оссийские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы, которые проходят в Таллине. Отмечается, что россиянам удалось установить три мировых рекорда.