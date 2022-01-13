Россияне Мишина и Галлямов заняли первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию

Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы, которые проходят в Таллине. Отмечается, что россиянам удалось установить три мировых рекорда.

Известно, что в ходе соревнований за свою произвольную программу Мишина и Галлямов получили 157,46 балла. В общей сумме спортсмены набрали 239,82 балла. Также фигуристы установили на чемпионате Европы мировой рекорд в короткой программе — 82,36 баллов.

На втором месте расположились россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Количество их баллов составило 236,43 балла. На турнире они также превзошли мировой рекорд по сумме баллов. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 227,23 балла.

13 января россиянка Камила Валиева на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине, установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе.

12 января российский фигурист Андрей Мозалев получил 99,76 балла в короткой программе на чемпионате Европы, что стало его новым личным рекордом. Выступая в Таллине, фигурист исполнил каскад — четверной тулуп плюс тройной тулуп, а также четверной сальхов и тройной аксель.

Мозалев занимает первое промежуточное место. Андрей Мозалев с таким результатом лидирует перед произвольной программой, второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06), Евгений Семененко идет третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

В тот же день заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом в одиночном мужском катании на чемпионате Европы.