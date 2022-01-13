Фигуристка Валиева побила мировой рекорд на чемпионате Европы

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Россиянка Камила Валиева на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине, установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе.

Спортсменка получила за прокат 90,45 балла. Таким образом, ей удалось превзойти собственное достижение (87,42), установленное на Гран-при России в 2021 году.

12 января российский фигурист Андрей Мозалев получил 99,76 балла в короткой программе на чемпионате Европы, что стало его новым личным рекордом. Выступая в Таллине, фигурист исполнил каскад — четверной тулуп плюс тройной тулуп, а также четверной сальхов и тройной аксель.

Мозалев занимает первое промежуточное место. Андрей Мозалев с таким результатом лидирует перед произвольной программой, второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06), Евгений Семененко идет третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

В тот же день заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом в одиночном мужском катании на чемпионате Европы.