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Мозалев побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

Евгений Белоусов

Спорт
Мозалев побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы
Фото: Instagram / Андрей Мозалев

Российский фигурист Андрей Мозалев получил 99,76 балла в короткой программе на чемпионате Европы, что стало его новым личным рекордом.

Выступая в Таллине, фигурист исполнил каскад — четверной тулуп плюс тройной тулуп, а также четверной сальхов и тройной аксель.

Мозалев занимает первое промежуточное место.

Андрей Мозалев с таким результатом лидирует перед произвольной программой, второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06), Евгений Семененко идет третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

До этого, заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом в одиночном мужском катании на чемпионате Европы.

Днем ранее, 11 января, сообщалось, что Татьяну Тарасову вновь госпитализировали.

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