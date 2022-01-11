«Перестаньте!»: Тарасова отказалась говорить о своем здоровье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Однако она отказалась говорить о своем здоровье.

— Это Татьяна Анатольевна, перестаньте мне звонить! Я болею, — сказала Тарасова.

Слухи о проблемах со здоровьем у тренера ходят давно. 74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске.

Кроме того, это уже не первый раз, когда заслуженного тренера РФ госпитализируют. 15 декабря также сообщалось о ее плохом самочувствии.

За день до этого стало известно, что Тарасова не смогла приехать на запись финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В жюри ее место занял российский певец Филипп Киркоров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего любимого тренера. Фигурист опубликовал совместный снимок с Тарасовой, написав слова поддержки.

В свою очередь фигуристка Евгения Медведева на шоу «Ледниковый период» также пожелала здоровья Татьяне Анатольевне.