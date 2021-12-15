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Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем

Юлия Курганова

Общество
Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова плохо себя чувствует, из-за проблем со здоровьем ей даже пришлось отказаться от работы.

74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске. Но она снималась в проекте Первого канала «Ледниковый период», сидя в жюри. Но 14 декабря тренер не смогла приехать на съемки шоу.

Фигурист Алексей Ягудин, который много лет дружит с Татьяной Анатольевной, сообщил, что она плохо себя чувствует и выразил надежду на ее скорейшее выздоровление и возращение в «Ледниковый период», сообщает издание StarHit.

Тарасова ранее рассказала о борьбе Ягудина с алкоголизмом. По словам тренера, фигуристу удалось победить болезнь благодаря любимой работе.

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