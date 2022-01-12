Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом фигуристов на чемпионате Европы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом в одиночном мужском катании на чемпионате Европы.

Перед произвольной программой лидирует Андрей Мозалев (99,76 балла), второе место занимает Марк Кондратюк (99,06), Евгений Семененко идет третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

— Поздравляю всю страну с тем, что есть такие мальчики, и всех тренеров. Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал с солидным отрывом от четвертого места, — цитирует Тарасову ТАСС.

Днем ранее, 11 января, сообщалось, что Татьяну Тарасову вновь госпитализировали.

Это уже не первый раз, когда заслуженного тренера РФ госпитализируют. 15 декабря также сообщалось о ее плохом самочувствии.

За день до этого стало известно, что Тарасова не смогла приехать на запись финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В жюри ее место занял российский певец Филипп Киркоров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего любимого тренера. Фигурист опубликовал совместный снимок с Тарасовой, написав слова поддержки.

В свою очередь фигуристка Евгения Медведева на шоу «Ледниковый период» также пожелала здоровья Татьяне Анатольевне.