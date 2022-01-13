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США отклонили проект о санкциях против «Северного потока — 2»

Виктория Храменкова

Политика
США отклонили проект о санкциях против «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Проект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», который ранее был предложен республиканцем Тедом Крузом, не поддержали американские сенаторы. Отмечается, что не удалось набрать необходимых 60 голосов для утверждения данного закона.

Известно, что санкции против «Северного потока — 2» предполагали блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в Соединенные Штаты.

США отклонили проект о санкциях против «Северного потока — 2» Северный поток-2

— Круз добился голосования по своему проекту, угрожая, что в противном случае будет препятствовать утверждению сенатом кандидатур президента США Джо Байдена на посты в администрации, — пишет РИА Новости.

12 января сообщалось, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточняется, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики России при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны.

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