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США дадут жесткий ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке

Виктория Храменкова

Политика
США дадут жесткий ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке
Фото: flickr.com / Conal Gallagher

Россию может ожидать жесткий ответ, если она разместит войска на территории Латинской Америки. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом, — сообщил Салливан на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе, передает РИА Новости.

12 января сообщалось, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточняется, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики России при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны.

В тот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.

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